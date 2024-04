Chiara Francini fidanzato morto | chi era Alessio | «Ne parlo a Forte e Chiara»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 aprile 2024)stasera debutta al timone del programmasu Rai1. Si tratta del suo primo one woman show televisivo, prodotto da Ballandi con la regia di Duccio Forzano. Le tre prime serate (la prossima puntata è prevista per mercoledì 17 e l'ultima per mercoledì 24 aprile 2024) saranno caratterizzate dalla presenza di un ricco parterre di ospiti, tra i quali spiccano diversi amici fiorentini: da Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni a Giorgio Panariello. Ci saranno anche Marco Masini, Luca Argentero, Nino Frassica, Lillo e Laura Chiatti. In un'intervista rilasciata a DiPiù Tv, è stato svelato che durantesu Rai1parlerà del suo ...