Champions League | quarti | colpo Barca | si salva l’Atletico

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 10 aprile 2024 – Dopo le meravigliose sfide di ieri, il quadro delle gare di andata deidi finale disi è chiuso con le vittorie di Atletico Madrid e Barcellona, rispettivamente su Borussia Dortmund e PSG. Risultati che, comunque, lasciano più che uno spiraglio al ritorno. Il Borussia si mangia le mani per aver sbagliato tanto, troppo, in fase difensiva, mentre il PSG è chiamato alla remuntada proprio a casa dei blaugrana dopo una gara dai mille ribaltoni al Parco dei Principi. Ripercorriamo nel dettaglio i due match di serata. Doppio Raphinha e Christensen regalano la vittoria a Xavi In Francia va in scena una sfida che ormai è diventata una classica della fase a eliminazione diretta dellavisto che PSG e Barcellona si sono già affrontate per ben sei ...