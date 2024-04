Chagall arriva per la prima volta a Conversano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dal 20 aprile al 27 ottobre 2024 il Polo Museale – Castello Conti Acquaviva D’Aragona diaccoglierà lagrande mostra realizzata diin Puglia. Dopo il clamoroso successo della mostra dedicata ad Antonio Ligabue, nel 2023, quest’anno il Comune die Arthemisia rilanciano con una mostra dalla portata internazionale: un’intera monografia dedicata ad uno dei più importanti artisti del Novecento: Marc, con più di cento opere. A sinistra Bouquet de fleurs sur fond rouge, a destra Le Coq Violet, Courtesy of Press Office. Sogno d’amore, oltre cento opere in mostra L’esposizione. Sogno d’amore svelerà oltre cento bellissime opere attraverso cui viene raccontata tutta la vita e l’opera di uno degli artisti universalmente ...

