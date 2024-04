Caso Bibbiano | lo psicoterapeuta Foti assolto definitivamente

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Reggio Emilia, 10 aprile 2024 - Si è chiusoil processo allodiClaudio. La Corte Suprema di Cassazione, sezione quinta penale, con sentenza emessa nella serata di oggi in relazione a uno dei procedimenti relativi al cosiddetto ’’, in giudizio abbreviato, ha dichiarato inammissibili i ricorsi del Procuratore generale di Bologna e dell’imputato, con conseguente irrevocabilità della sentenza di assoluzione di quest’ultimo dai reati di abuso d’ufficio, per non avere commesso il fatto, e di lesioni gravi perché il fatto non sussiste. Nel frattempo, al tribunale di Reggio Emilia, è in corso il processo con rito ordinario che vede alla sbarra 17 imputati, tra i quali il sindaco diAndrea Carletti. «Oggi la ...

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione per Claudio Foti , lo psicologo di Torino imputato nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti dei bambini di ... (tg24.sky)

La Cassazione ha conferma to l’assoluzione per Claudio Foti , lo psicoterapeuta di Torino imputato nel processo nato dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti dei bambini di Bibbiano . Foti era stato ... (ilfattoquotidiano)

La Corte di Cassazione ha assolto in via definitiva Claudio Foti dichiarando inammissibili i ricorsi nell'ambito del Caso Bibbiano : "Mi sento finalmente liberato da un peso enorme".Continua a ... (fanpage)

Bibbiano, Cassazione conferma assoluzione di Claudio Foti - Era stato condannato in primo grado e assolto in secondo grado. I supremi giudici: "Inammissibile il ricorso della Procura di Bologna" La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione per Claudio Fo ...adnkronos

Caso Bibbiano, la Cassazione conferma l’assoluzione per Claudio Foti: “Finalmente liberato da un peso enorme” - La Cassazione ha confermato l’assoluzione per Claudio Foti, lo psicoterapeuta di Torino imputato nel processo nato dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti dei bambini di Bibbiano. Foti era stato c ...ilfattoquotidiano

Caso Bibbiano, Foti assolto anche in Cassazione: “Fine di una mostruosa macchina del fango” - La Corte di Cassazione ha assolto in via definitiva Claudio Foti dichiarando inammissibili i ricorsi nell'ambito del Caso Bibbiano: "Mi sento finalmente ...fanpage