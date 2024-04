Call of Duty Warzone | Godzilla vs Kong | il BEAST Glove delude i fan

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In occasione dell’uscitavs.– Il Nuovo Impero,ofha introdotto quattro nuovi pacchetti ispirati al film. Ogni bundle è disponibile al costo di 20$, e include armi e skin ispirate al lungometraggio. Acquistando tutti i pacchetti, i giocatori otterranno in esclusiva il, ispirato al guanto di. Si tratta di un’arma da mischia che promette di replicare la potenza dinei combattimenti corpo a corpo. Tuttavia, l’accoglienza da parte degli utenti non è stata favorevole, con molti che definiscono il nuovocome “totalmente inutile”. Tramite Reddit, i membri della community hanno condiviso le proprie esperienze dopo aver utilizzato il ...

Un ex sviluppatore Activision fa luce su come avrebbe potuto essere il gioco cancellato di Call of Duty : Zombies , live service a sé stante Tra i cimeli del passato di Call of Duty è appena ... (tuttotek)

La lotta contro i cheater in Call of Duty continua senza sosta. Mentre i giocatori onesti combattono nelle mappe virtuali dello sparatutto di Activision, gli sviluppatori portano avanti una guerra ... (game-experience)

Il miglior loadout per l’MTZ-556 in Call of Duty : Warzone Mobile è fondamentale per dominare gli scontri su Verdansk e Rebirth Island. Dopo l’inizio della Stagione 3, questo fucile d’assalto è tra ... (game-experience)

