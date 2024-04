Calendario Serie A 2023 2024 | date | orari | giornate | risultati e classifica

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tutte le informazioni sul massimo campionato, da quando inizia e quando finisce al programma giornata per giornata:Laha preso forma con il sorteggio deldel campionato, effettuato mercoledì 5 luglioa mezzogiorno e mezza. Come nella stagione precedente è unasimmetrico, con la sequenza

Serie A, cambia giorno e orario gara Juventus e Milan: manca solo l’ufficialità - La sfida tra la Juventus di Allegri e il Milan di Pioli dovrebbe essere anticipata rispetto alla data attuale di domenica 28 aprile ...calciomercato

Il nuovo Calendario delle chiusure notturne al traforo del Monte Bianco - Fino ai primi di luglio, sono in programma il rifacimento di una porzione dell'impalcato stradale, interventi di manutenzione ed esercitazioni di sicurezza ...rainews

Weekend difficile per la Jolly Handball: sconfitte in Serie A Bronze e Under 15 - Campoformido, 9 aprile - Un weekend di sfide impegnative per la Jolly Handball, che ha visto la sua prima squadra e il team Under 15 affrontare incontri decisivi per la loro stagione, con esiti che ha ...nordest24