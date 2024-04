Calciomercato Juventus | ritorna Morata? Tre buoni motivi per dirsi ancora sì

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alvaroe la, una storia d’amore infinita. Già due esperienze in bianconero per l’attaccante spagnolo: la prima dal 2014 al 2016, con 63 presenze e 15 gol segnati; la seconda dal 2020 al 2022, 67 presenze e 20 gol. E chissà che possa esserci anche un terzo atto. Vediamo treper cui il ritorno diallapotrebbe essere una mossa corretta.: Milik e Kean deludono, serve una punta Il primo motivo, sarà banale dirlo, ma è la necessità. L’attacco dellasi basa essenzialmente su Vlahovic. Chiesa, quando è in forma, è un talento straordinario, ma la sua propensione agli infortuni è ben nota. Le punte di riserva, invece, hanno deluso. Milik è spesso alle prese con qualche ...

Il nuovo Napoli si sta già formando: Manna non punta solo sull’acquisto di Zaniolo ma anche su una vecchia conoscenza juventina. Aurelio De Laurentiis è già all’opera per costruire il Napoli del ... (spazionapoli)

Calciomercato Milan , la Juventus ha accelerato in modo netto nella trattativa per Felipe Anderson , in scadenza a giugno con la Lazio Il Milan è impegnato in un finale di stagione intenso, tra ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , l’obiettivo numero uno dei rossoneri Joshua Zirkzee piace a tutti: non c’è solo la Juventus e in estate sarà asta… Milan Calciomercato Milan , Joshua Zirkzee piace a tutti: non ... (dailymilan)

Alcaraz uomo-derby: non he ha mai perso uno. E per la Juventus mandarlo in campo vuol dire risparmiare - Prima un big match per iniziare (debutto in Inter-Juventus), poi un big match alla prima da titolare (Napoli-Juventus); ora un big match, il derby contro il Torino,.calciomercato

Maatsen alla Bentancur, gol Atletico come Porto-Juventus: cosa è successo - Il vantaggio dei padroni di casa, inoltre, ricorda clamorosamente una rete subita sempre in Champions League dalla Juventus nella stagione 2020/2021, quando a guidarla c'era Andrea Pirlo. In quel caso ...tuttosport

Tomaselli (CorSera) a RBN: "Interesse per Motta mai smentito dalla Juve" - Ospite di Cose di calcio su RBN, Paolo Tomaselli ha analizzato il momento ... L'interesse per Motta è un fatto mai smentito da chi si occupa di mercato alla Juventus. Un uomo come Giuntoli è arrivato ...tuttojuve