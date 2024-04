Borderlands, Eli Roth: "Cate Blanchett è fantastica con in mano un lanciafiamme" - Durante l'evento CinemaCon di Las Vegas, Eli Roth ha presentato un nuovo trailer di Borderlands e parlato della protagonista Cate Blanchett.movieplayer

Eli Roth Says He and Cate Blanchett 'Had the Time of Our Lives' Making Borderlands During CinemaCon Teaser - The game-to-screen ‘Borderlands,’ in theaters Aug. 9 and starring Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis Kevin Hart, Ariana Greenblatt and Jack Black, unveiled footage and glimpses at CinemaCon 2024 in Las ...people

Halle Berry wows in a merlot-colored silk dress on Lionsgate CinemaCon's red carpet in Las Vegas - Halle Berry flaunted her fashion sense in a cranberry-colored silk dress on Lionsgate's CinemaCon red carpet event in Las Vegas on Wednesday.dailymail.co.uk