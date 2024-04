Boeing | nessuna ‘scorciatoia’ sulla produzione del 787

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) San Jose, 10 apr. (Adnkronos/Dpa) – Il produttore di aereiha negato le nuove accuse di difetti diche incidonoqualità dei suoi aerei. L’azienda ha respinto le critiche di un ex dipendente secondo cui alcuni aerei 787 Dreamliner avrebbero potuto avere una vita utile ridotta perché l’azienda aveva preso “scorciatoie” tecniche per accelerare la. Un portavoce dellaha sottolineato che le accuse erano errate ed erano già state indagate dalla Federal Aviation Administration (Faa) degli Stati Uniti.“Queste affermazioni sull’integrità strutturale del 787 sono imprecise e non rappresentano il lavoro completo cheha svolto per garantire la qualità e la sicurezza a lungo termine dell’aereo”, ha affermatoin una nota. ...