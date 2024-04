Berrettini l’ha imparato da loro | gli hanno dato una bella lezione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 aprile 2024), questo spiega tutto: grazie aè riuscito a ritrovare la strada di “casa” e quello che credeva di avere perso. Di lui si dice che abbia della “qualità umane eccezionali”. Non conoscendolo personalmente non possiamo decretare se sia effettivamente così o meno, mentre non abbiamo nulla da obiettare relativamente alla sua forza mentale. Matteone possiede in quantità talmente ingenti che potrebbe venderne un po’, volendo. O forse no, crepi l’avarizia: meglio che la tenga tutta per sé, se questi sono i risultati. Matteo(Instagram) – ilveggente.itNon si nasconde alcun segreto, se non la voglia di tornare a vincere, dietro l’exploit del martello romano a Marrakech. I detrattori non gli avrebberouna lira, tanto è vero che alcuni diaffermano ...