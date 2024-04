Beatrice Luzzi svela che programma vorrebbe condurre | il futuro in tv

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nonostante non abbia portato a casa il montepremi al Grande Fratello, la vera vincitrice dell’ultima edizione è. Per sei mesi l’attrice ha retto il 90% delle dinamiche della casa di Cinecittà ed è stata l’assoluta protagonista del reality e proprio per questo i suoi fan sono certi che il GF sia solo il primo passo del suo comeback televisivo. Secondo gli ultimi rumor lapotrebbe recitare in una fiction Mediaset, c’è però chi la vede già opinionista della prossima edizione del Grande Fratello (ma questo è ancora troppo presto per saperlo), una cosa è certa, l’ex gieffina ha le idee chiare sul suotelevisivo. A Casa Chiha rivelato cheuna trasmissione: “La recitazione o la conduzione? Vorrei presentare un ...