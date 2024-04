Bastoni | possibile impiego in Inter-Cagliari | ecco il motivo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alessandro, costretto a saltare la trasferta contro l’Udinese a causa di un affaticamento muscolare, dovrebbe tornare a disposizione perdi domenica. E, nonostante il derby della settimana seguente, potrebbe anche tornare in campo. Per unspecifico. VERSO IL RIENTRO – Smaltito l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box per precauzione nella trasferta in casa dell’Udinese, Alessandrodovrebbe tornare a disposizione perdi domenica. La grande domanda riguarda soprattutto la suapresenza o meno in campo, visto poi il derby contro il Milan della settimana successiva. Un quesito su cui anche Simone Inzaghi ragionerà a lungo in settimana, considerando la voglia di minimizzare i rischi e ...

INTER - Lavoro in gruppo per Bastoni e Cuadrado, personalizzato in campo per De Vrij - Dopo un giorno di riposo, l'Inter è tornata ad allenarsi in vista della gara di domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Bastoni, che ha saltato la trasferta di Udine per un affaticamento ai fless ...napolimagazine

Vercellotti: la Varesina ci ha messo i Bastoni tra le ruote - Con il Team Manager del Legnano abbiamo toccato molti dei temi di attualità di questi ultimi giorni in casa lilla ...sportlegnano

L'impianto contraccettivo al braccio finisce nel polmone, il dramma di Rebecca: «Ora non può più essere rimosso» - Rebecca Hardy, una cittadina inglese di 29 anni, ha scelto di utilizzare un impianto al braccio come metodo contraccettivo, ma quando ha deciso di rimuoverlo i medici non riuscivano ...leggo