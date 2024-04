Basket femminile | Reyer Venezia vittoriosa nel recupero su San Martino di Lupari in Serie A1

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Serata didel 20° turno diA1 per Umanae Alama Sandi. Di fronte ai poco meno di 1000 spettatori del Taliercio a vincere è la squadra di Andrea Mazzon per 77-55, con Jessica Shepard dominante in formato 21 punti e 15 rimbalzi e Matilde Villa che di punti ne fa 15. Per SanAnastasia Conte top scorer a quota 11. Primo quarto ad alta dose di lotta, consospinta dal trio Villa-Shepard-Kuier e l’Alama che cerca ogni volta di rispondere ora col blocco italiano ora con Turcinovic. L’assolo di fine frazione è quasi tutto di Shepard, ma Sanriesce a tenere duro in un secondo periodo caratterizzato da scarsa propensione alla realizzazione. Si va all’intervallo sul 36-30. Quando ...

CMB Valdarno 60 Bieffe PORCARI 48 SAN GIOVANNI Valdarno - Niente da fare. Non basta un bel primo tempo alle gialloblu del Porcari per espugnare il parquet di San Giovanni Valdarno nella terza ... (sport.quotidiano)

La differenza dei valori in campo tra Giussano e Tortona si è vista tutta ed è stata impietosa per le foxes, che hanno perso per 69-38. Tortona , la capolista della serie A2, ha recitato un ... (sport.quotidiano)

10 aprile 2024: una notte storica per la pallacanestro dell’intera Gran Bretagna. Per la Prima volta, infatti, una squadra del Paese vince una competizione europea per club. London Lions , sezione ... (oasport)

Basket, London Lions nella storia in EuroCup femminile. Prima squadra britannica a vincere una Coppa europea - 10 aprile 2024: una notte storica per la pallacanestro dell'intera Gran Bretagna. Per la prima volta, infatti, una squadra del Paese vince una competizione europea per club. London Lions, sezione femm ...oasport

L'effetto Caitlin Clark sulla WNBA: 36 gare in TV nazionale delle Indiana Fever e prezzi dei biglietti alle stelle - Basket - Non ha ancora giocato un singolo minuto da professionista in WNBA, ma l'effetto Caitlin Clark è già visibile. Sarà al 100% la prima scelta assoluta del ...eurosport

Nasce la squadra «Belvedere Aquila» - > Nasce Belvedere Aquila. Un unico settore giovanile: maschile e femminile, Aquila Basket Trento e Belvedere Trento. Insieme. Trova così completezza un progetto costruito nel tempo, fortemente voluto ...ladigetto