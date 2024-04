Bari | arrestato ex assessore regionale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 21.58 Contributi in denaro "pari ad almeno 156mila euro" in contanti in favore dei fratelli Alfonso ed Enzo Pisicchio e del partito Iniziativa Democratica. Per questi motivi tutti e due sono ai domiciliari. la contestazione è stata mossa dal mese di dicembre 2019. Alfonso Pisicchio allora era consiglieeredella Puglia e coordinatore del partito Iniziativa Democratica mentre il fratello Enzo era presidente dello stesso partito.