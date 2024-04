Assegno unico | c' è un modo semplice per far aumentare l' importo da aprile

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non l'Isee ordinario, ma quello "corrente" e aggiornato per aver diritto a un maggior numero di bonus e agevolazioni, e per far- al ricorrere di determinate condizioni - l'dell'e universale per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (e senza limiti di...