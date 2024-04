Arrivano le notifiche su rimborsi in arrivo o scadenze fiscali | la novità dell’Agenzia delle Entrate sulla app Io per evitare truffe

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’Agenziapotrà inviare una notifica attraverso la app Io per segnalare eventualiinimminenti. I messaggi del fiscoapp dei servizi pubblici gestita da PagoPa si aggiungono a quelli già possibili da parte di enti locali e nazionali, che finora si sono accreditate al servizio. «Diventa ancora più semplice tenersi aggiornati – spiega in una nota l’Agenzia– e non dimenticare date e adempimenti». Cosa c’è nelleLaprevede la segnalazione direlative ad esempio a contratti in scadenza, ...