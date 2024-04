(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladell’al, invocando una legge del 1864. La legge, da tempo inattiva, è anteriore alla creazione dello stato dell’e non prevede eccezioni per lo stupro o l’incesto, ma consentirebbein caso di pericolo per la vita della madre. Si prevede che la sentenza avrà anche un impatto

Arizona: Corte Suprema mette al bando l’aborto - La Corte Suprema dell’Arizona mette al bando l’aborto, invocando una legge del 1864. La legge, da tempo inattiva, è anteriore alla creazione dello stato dell’Arizona e non prevede eccezioni per lo stu ...periodicodaily

Stati Uniti L'Arizona rispolvera il divieto di aborto del 1864, che è quasi totale - Il divieto quasi totale di aborto del 1864 è «attuabile» in Arizona. Con una decisione shock la Corte Suprema dello Stato rispolvera una legge di 160 anni fa stabilendo che può essere attuata in quant ...bluewin.ch

In Arizona dopo quasi 160 anni rischia di tornare il divieto quasi totale di aborto - La Corte Suprema dello stato ritiene applicabile una legge del 1864 che vieta l'interruzione di gravidanza anche in caso di stupro e incesto, ma non è detto che tornerà in vigore ...ilpost