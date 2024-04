Aosta | ragazza francese uccisa | arrestato a Lione il fidanzato italiano Chi è la vittima

È stato arrestato in serata a Lione il ventunenne italiano sospettato di aver ucciso una ragazza francese in un villaggio abbandonato in Valle d' Aosta . La notizia è stata data dal... (leggo)

