Angori In attacco siamo stati più cinici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I due posticipi non hanno influito. Domenica sera dopo il 2-0 all’Ancona il Pontedera è andato a dormire con il sesto posto riconquistato in classifica e ieri mattina si è svegliato ancora in quella posizione. I pareggi lunedì sera del Pescara con l’Entella (0-0) e dell’Arezzo a Lucca (1-1) hanno infatti tenuto dietro le due squadre, ora rispettivamente settima con un punto in meno e ottava (insieme alla Juve NG) con due punti in meno. Inoltre il vantaggio sull’11a posizione (la prima per essere esclusi dagli spareggi-promozione) gradino sul quale la Lucchese ha agganciato il Pineto, è rimasto ad un rassicurante +6 con tre partite rimaste da giocare. Il successo stagionale numero 14 della squadra granata, arrivata a quota 50 punti, assume così ancora più forza. La stessa che domenica pomeriggio ha caricato il sinistro vincente di Samueleper la rete dell’1-0 ...