Amo troppo! Quando ci si “annulla” per amore

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Io ho bisogno che qualcuno abbia bisogno di me, ecco cosa. Ho bisogno di qualcuno per cui essere indispensabile. Di una persona che si divori tutto il mio tempo libero, il mio ego, la mia attenzione. Qualcuno che dipenda da me. Una dipendenza reciproca. Come una medicina, che può farti bene e male al tempo stesso” – Chuck Palahniuk. Ultimamente si sente spesso parlare di dipendenza affettiva, ma cosa si intende con questo termine? Come lo si definisce? Possiamo definire la dipendenza affettivacome un legame dove uno dei partner si “” totalmente per soddisfare i bisogni dell’altro e non considera più i suoi bisogni e desideri, detto in parole povere: vive in relazione all’altro. Rientra tra new addiction ovvero le nuove dipendenze, con questo termine si intendono varie condotte disfunzionali nelle quali l’oggetto di dipendenza non è una sostanza, ma un ...

La storia del revenge porn a Cinisello Balsamo non è finita con la condanna al braccialetto elettronico per l’uomo che ha tappezzato la città di foto intime della sua ex. Fogli A4 appesi ovunque ... (open.online)

D’Amato sulla sicurezza stradale chiede di ascoltare le parole di Mattarella - “Bisogna ascoltare le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In Italia ci sono troppi incidenti e il sacrificio in vite umane è troppo alto, solo con la vigilanza non si può ridurr ...lagone

TI ODIO, ANZI NO, TI AMO! STASERA SU Rai 1/ Curiosità e trama del film in streaming video su Raiplay - Ti odio, anzi no, ti amo!, in onda oggi martedì 2 aprile, su Rai 1 alle 21,30, è una commedia romantica con Lucy Hale e Austin Stowell.ilsussidiario

Ti odio, anzi no ti amo!, trovare l’amore a New York è sempre un’impresa titanica - Ti odio anzi no ti amo, film stasera in tv: trama, cast dove vederlo. Una storia d'amore a New York tratta da un romanzo ...dituttounpop