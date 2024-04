AEW | Cambio di location per Forbidden Door

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La terza edizione disi preannuncia ancor più grande delle precedenti, con la AEW potenzialmente intenzionata a coinvolgere diverse star della CMLL e della STARDOM oltre che l’ormai fedele NJPW. Tuttavia, ultimamente è sorto un problema per quanto riguarda lache ospiterà l’evento, inizialmente previsto all’Arthur Ashe Stadium di New York City.di piani Durante la puntata di debutto di “Beyond the Bell” di martedì scorso, Andrew Zarian ha riferito che l’Arthur Ashe Stadium non ospiterà la terza edizione dia giugno. Sebbene la nuovadell’evento sia un mistero, maggiori informazioni dovrebbero essere rese disponibili tra una settimana e che lo show dovrebbe svolgersi ancora nell’area di New York City. ...