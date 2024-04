Addio a Paola Gassman | con Ugo Pagliai formò una coppia di successo in teatro e nella vita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il mondo deldice, l’attrice figlia primogenita di Vittorio e moglie di Ugo, con cui ha messo in scena per anni molti spettacoli. L’attrice, che aveva 78 anni ed era malata da tempo, ha dedicato tutta la suaal, a eccezione di alcune sporadiche ma significative apparizioni televisive in commedie e sceneggiati.era la prima figlia di VittorioAd annunciare la morte è stato il marito, l’attore Ugo, con cui ha condiviso per lungo tempo la passione per il, insieme ai figli Simona e Tommaso. Era la sorellastra di Vittoria, Alessandron e Jacopo. Nata a Milano ...