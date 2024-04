WWE | Debutto coi fiocchi per Dragunov a RAW Il campione di NXT sarà eleggibile al Draft 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) La scorsa notte a RAW ilmassimo di NXT, Iljaha fatto il suonello show rosso ed è stato dichiarato come elementoper ildi fine mese. Serve però sottolineare l’azione in-ring conche ha abilmente sconfitto l’ex InterContinental Champion, Shinsuke Nakamura in un inedito One on One. #WWENXT Champion @UNBESIEGBAR ZAR arrives on #WWERaw in a big way! pic.twitter.com/ffLptffLtG— WWE (@WWE) April 9,