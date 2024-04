Sh?gun | perché è Il Trono di Spade dell’epica giapponese

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 aprile 2024) L'emblema dell'epicaper una messa in scena sontuosa e avvincente: e se Sh?gun fosse Ildiversione orientale? Ne parliamo nel nostro speciale. La serie è in streaming su Disney+. Sh?gun, che letteralmente significa "comandante dell'esercito", non è solo un titolo ereditario conferito ai dittatori politici e militari che governarono il Giappone tra il 1192 e il 1868 ma anche il titolo della serie tv FX in dieci episodi (a cadenza settimanale) che sta impreziosendo il catalogo di Disney+. La serie era attesa e ha avuto un riscontro molto positivo di critica e pubblico fin dal suo approdo sulla piattaforma, e uno dei registi, Jonathan van Tulleken, ci ha tenuto a cavalcare l'onda del successo dichiarando come abbiano cercato di adattare il materiale cartaceo originario nella maniera meno occidentale possibile. …