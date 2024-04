Scossa di terremoto 3 0 nel Salernitano | il sisma avvertito dalla popolazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Ladiè stata registrata a Ricigliano, in provincia di Salerno.

Terremoto in Grecia . Una scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata alle 00:59 ora locale (le 23:59 di ieri in Italia) nella Grecia occidentale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale... (quotidianodipuglia)

Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito oggi le isole Molucche, in Indonesia . Non si segnalano allarmi tsunami. A riportarlo è l’Istituto geofisico degli Stati Uniti. La scossa è stata avvertita ... (ilfattoquotidiano)

Scossa di terremoto con epicentro a Ricigliano. Magnitudo 3.0 - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a Ricigliano. Il sisma si è verificato alle ore 19:11 ad ...ondanews

Forte Scossa di terremoto in Campania, rilevato l’epicentro dal sismografo - Forte Scossa di terremoto in Campania, rilevato l’epicentro dal sismografo dell’Istituto Nazionale Vulcanologia e Geofisica. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3 ore 19:11 IT del 09-04-2024 a 3 km N Ricigl ...internapoli

terremoto Indonesia, Scossa di magnitudo 6.6 a Galela, tutti i dettagli - Una Scossa di terremoto di magnitudo 6.6, si è verificata alle ore 18:56 (ore 11:56 in Italia) con epicentro nei pressi di Galela, Indonesia. La profondità stimata è stata di circa 35 Km. Potete ...3bmeteo