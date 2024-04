Sanità | Medici Fiorentini | “Sempre più persone rinunciano a curarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 – Preoccupano i dati della Fondazione Gimbe secondo cui nel 2022 il 6,8% famiglie toscane ha rinunciato alle cure per motivi economici e il 16,7% delle famiglie italiane hanno limitato la spesa per visite mediche e accertamenti periodici. In particolare dall'Ordine deie dal suo presidente Pietro Dattolo arriva un messaggio chiaro. “Sono dati molto preoccupanti, credo che con l’autonomia differenziata questa situazione sia destinata a peggiorare – afferma -. Andiamo verso unadivisa in due: chi ha soldi si può curare, chi non li ha rinuncia a. E’ una amara constatazione per noiche amiamo il servizio sanitario nazionale”. “E’ un trend che è partito da lontano con politiche di privatizzazione del servizio sanitario nazionale – spiega Dattolo -. Ha cominciato ...