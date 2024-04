Rivoluzione Wes Anderson | nel suo nuovo film ci sarà una novità mai vista prima

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 aprile 2024) Wesha già iniziato le riprese del suo prossimo, intitolato The Pheonician Scheme Dopo l'uscita di Asteroid City e l'Oscar per il corto La meravigliosa storia di Henry Sugar, Wesè già sul set del suo prossimo, The Pheonician Scheme, annunciato proprio durante la cerimonia degli Academy Awards, con ilche a quanto pare presenterà unaassoluta per il cineasta texano. Per lavolta in assoluto per quanto riguarda i suoi lungometraggi in live-action, Wesnon potrà contare sul suo sodale direttore della fotografia, Robert Yeoman, presente con lui fin dall'esordio con Un colpo da dilettanti. La fotografia di The Pheonician Schemecurata invece da Bruno …