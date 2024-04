Prima Pagina IN Edicola | l’Inter ha fretta! Frattesi | è l’urlo Scudetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTha. Calha su rigore eal 95?: 2-1 a Udine e Milan a -14. Cioffi in vantaggio con Samardzic, che in estate aveva sfiorato il club di Zhang. Il turco e l’ex Sassuolo regalano quota 82 e numeri da record. Il 22 la gara con Pioli. TUTTOSPORT Inter, è di. Soffre ma rimonta anche a Udine: 2-1 al 95?. Il ...