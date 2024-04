Perché Berrettini e Musetti inizieranno in ritardo a Montecarlo | meteo ostile | si riprende a giocare dopo oltre due ore di rinvii

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) AGGIORNAMENTO 13.25 Si inizia acon quasi due ore e mezza dia causa del maltempo. Habemus tennis Day 3 is a go at #RolexMasters! pic.twitter.com/sg0sPtvHSt — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2024 AGGIORNAMENTO 12.25 Ulteriore rinvio di mezz’ora: non si giocherà su nessun campo prima delle 13.00. There will be no play before 1pm as wet weather continues for the time being. — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2024 AGGIORNAMENTO 11.50 Giunge il terzo rinvio di mezz’ora: il programma non inizierà prima delle 12.30. Play will not begin before 12.30pm on all courts. — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2024 AGGIORNAMENTO 11.10 Ulteriore spostamento di mezz’ora annunciato: non si inizia prima delle 12.00. Due to continued rain, there will be no ...