Nuova Orchestra Scarlatti | Scarlatti Camera Young | gemme musicali alla Federico II

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 aprile 2024): esibizione dellae della Pianista Elisabetta Furio Giovedì 11 aprile alle 18, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), il secondo appuntamento della rassegna– DialoghiII, con in programmadedicate all’ensemble cameristico di fiati e pianoforte: il Quintetto per pianoforte e fiati op.16, capolavoro di un Beethoven ventenne, traboccante di invenzioni e colori; l’elegante Sestetto in do minore op. 40 di Louise Farrenc, compositrice francese dell’800; ...