Nocera Superiore | mezzo milione di euro per le nuove attività in favore degli anziani

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 9 aprile 2024)diper l’implementazione delleinal Centro Sociale Polivalente di via Vincenzo Russo. A tanto ammonta il finanziamento concesso dalla Regione Campania al Comune diper incrementare l’offerta sociale – sostegno alle famiglie in difficoltà, laboratori,ludico e didattiche, percorsi psicomotori, momenti inclusivi con i ragazzi diversamente abili- nel triennio 2024-2026. «Anche questa volta abbiamo dimostrato un’ottima capacità di programmazione candidando un progetto in linea con la misura di finanziamento – sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano –. Grazie al supporto dell’Ufficio abbiamo ottenuto un contributo che ci consentirà di ...