Napoli | Zaccaria USSI Campania | “Alla fine del primo tempo…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Di seguito il commento suldi Mario(presidente dell’) tratto dal portale www.magazine.com.deltempo della partita giocata dala Monza ero stato tentato anche io (come ho letto aver fatto il mio caro amico e collega Rosario Pastore) di cambiare canale e spostarmi sulla finale di tennis del torneo di Marrakech nella quale era impegnato Matteo Berrettini. Ma l’amore per il… Poi, come Rosario Pastore, spinto da un anelito di speranza, ho soprasseduto e ho potuto godermi lo spettacolo di quei 20’ in cui la scena è cambiata da così a così e gli azzurri hanno dato finalmente spettacolo. Ora a bocce ferme mi domando: sono stato un uomo di poca ...