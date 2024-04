“Mi devo ritirare | mi dispiace” Isola dei Famosi 2024 | l’annuncio dopo solo un giorno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 aprile 2024)dei, la concorrente annuncia il suo ritiro. La nuova edizione del reality di Vladimir Luxuria è partita con una grossa novità e un imprevisto. La novità è che oltre ai vip c’è anche un gruppo di nip, persone – più o meno – comuni che già prima degli altri sono sbarcati sull’. Stiamo parlando di Peppe Di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli. In realtà alcuni di loro sono già noti al grande pubblico come il pescivendolo star di TikTok Peppe Di Napoli. In ogni caso con loro avrebbe dovuto esserci anche Tonia Romano che però ha avuto un problema di salute e si è dovutapocoessere sbarcata. Sul suo conto sappiamo che a 18 anni si è arruolata nell’esercito e poi è diventata vigile del fuoco. Ora lei stessa ha voluto rompere il silenzio per ...