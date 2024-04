Medio Oriente | la trattativa per la liberazione degli ostaggi israeliani è in un vicolo cieco

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo l’ottimismo dei mediatori del Cairo per un possibile accordo di pace in, da Hamas è arrivata la doccia fredda. Con un duro comunicato, il gruppo terroristico palestinese ha ufficialmente respinto l’ultima proposta di accordo avanzata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto si legge nel documento, la bozza di accordo “non soddisfa nessuna richiesta avanzata dal gruppo”. Hamas ha affermato di avere ricevuto la proposta tramite mediatori egiziani, qatarioti e americani. Pur precisando di avere apprezzato lo sforzo, il movimento ha affermato che Israele non ha compiuto passi ritenuti sufficienti: “Rimane testardo e non ha risposto a nessuna delle richieste del nostro popolo e della nostra resistenza”. Malgrado questo intoppo, i miliziani si sono detti “desiderosi di raggiungere un accordo che ponga fine ...

13.55 La Rete Studentesca per la Palestina ha occupato a Napoli il Rettorato dell'Università Federico II, in segno di protesta per il bando di collaborazione scientifica con Israele. "Abbiamo ... (televideo.rai)

Il cardinale Matteo Zuppi torna sulla drammatica questione della Guerra in Medio Oriente . “Quando parliamo di genocidio parliamo di un sistematico annullamento del popolo di Israele che fu ... (ildifforme)

«Quello con il Papa stato un’incontro molto emozionante: è emersa chiaramente la sua solidarietà. Ha detto di essere in contatto con la Chiesa cattolica di Gaza e che sta lavorando con i suoi canali ... (gazzettadelsud)

Guerra in Medio Oriente: pressing Usa per la tregua, Netanyahu insiste su Rafah. “Pausa di 6 settimane”. Voci discordanti sulla risposta di Hamas - Il copione è quello già visto nei precedenti round di negoziati per trovare un punto comune e mettere fine, almeno temporaneamente, alle ostilità a Gaza e riportare a casa gli ostaggi israeliani. Dopo ...ilsecoloxix

"Il Signore chiude delle porte e ne apre altre più adatte a noi". Suor Anastasia racconta la sua missione in Medio Oriente - Noi ragazzi della redazione giornalistica il 4 marzo scorso abbiamo incontrato Suor Anastasia Panzavolta, che ha vissuto molti anni in Medio Oriente. Nata a Cesenatico nel 1953, cresce in una famiglia ...ilrestodelcarlino

Il massacro di Deir Yassin: lo sterminio degli abitanti di un villaggio ebraico - Le forze militari dell'Irgun e della Banda Stern perpetrarono un attacco brutale contro i cittadini del villaggio arabo, nel contesto del conflitto civile nel mandato britannico in Palestina.globalist