‘Maurizio racconta…’ | le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024 Sollevamento pesi | lotta | arrampicata sportiva e break dance

(Di martedì 9 aprile 2024) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANAVoto della settimana per l’Italia: 7 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? A. Conyedo () ? Nazionale maschile curling? G. Miserendino () ? Germani-Bertuzzi (vela) Atleta della settimana (uomo). Matteo Berrettini (tennis): tirato a lucido come non mai, Matteo sembra un altro atleta e uomo. La sua caparbietà (con l’aiuto anche del nuovo coach spagnolo Roig) e la sua determinazione stanno dando vita ad una versione 2.0 del romano, forse più forte di quella precedente. Pregando che la salute lo accompagni, vogliamo anche fare un pensierino su Wimbledon. Attenzione a questo dato: degli otto titoli ATP vinti finora in carriera, Berrettini ha trionfato in 4 tornei sul rosso (Gstaad 2018, ...