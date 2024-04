Manfredonia e Montesano Salentino | stamattina i funerali di Stato dei due carabinieri Lutto cittadino nei due paesi pugliesi Francesco Pastore e Francesco Ferraro morti domenica notte nello scontro fra tre auto

Per i funerali dei due Carabinieri sarà lutto cittadino a Manfredonia e Montesano Salentino . Era di Manfredonia il maresciallo Francesco Pastore , 25 anni, figlio di un carabiniere in servizio a San ... (noinotizie)

Carabinieri morti nel Salernitano, la conducente del Suv aveva assunto alcol e droga ma resta a piede libero - Duplice omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime. Sono questi i due titoli di reato per i quali il sostituto procuratore di Salerno, Elena Cosentino, ha iscritto sul registro ...ilmattino

I due carabinieri falciati, drogata e ubriaca al volante: indagata per omicidio stradale - La conducente sarà sottoposta a controanalisi in presenza dell’avvocato. Rischia fino a 18 anni. Altro schianto mortale in Emilia. E la scia di sangue non si ferma: travolto su uno scooter perde la vi ...quotidiano

Indagata per omicidio stradale la donna coinvolta nell’incidente mortale che ha ucciso due carabinieri - Una donna di trentuno anni, risultata positiva all’alcoltest e alla droga (cocaina), è stata indagata per omicidio stradale dopo aver provocato un incidente lungo la statale che collega Eboli a Campag ...online-news