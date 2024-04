“L’agente è a Milano” | sorpresa Napoli | le ultime sull’obiettivo azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 aprile 2024)di un obiettivo di mercato delè sbarcato a. Pronte novità importanti in vista della prossima stagione? Ilè molto attivo sul mercato in entrata in vista della prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: tornare a competere ad alti livelli in Italia e non solo. Ovviamente, per far sì che ciò avvenga sarà necessario intervenire sul mercato in entrata. Uno dei reparti che ha faticato molto in questa stagione è l’attacco. Quest’ultimo, nella prossima annata sarà anche privo di Victor Osimhen, il quale è ormai pronto a sposare il progetto di un big europea. A tal proposito, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando diversi nomi per il reparto offensivo. Il casting è già iniziato da diverse settimane, ma nel mirino del clubc’è un vecchio pallino. Si tratta di Jonathan ...