Il Def prudente del governo Ecco il primo mattoncino della manovra

(Di martedì 9 aprile 2024) Un Documento di economia e finanza leggero, per dirla con le parole di Giancarlo Giorgetti. Ilitaliano, poco prima dell’ora di pranzo, ha approvato il Def, l’ultimo nell’attuale versione prima dell’entrata in vigorenuova governance europea. In attesadefinizione da parte delle istituzioni europee delle regole fiscali e relativi documenti programmatici, il Def quest’anno si limiterà infatti al quadro tendenziale, cioè al netto di eventuali manovre di bilancio e che sarà molto simile a quelloNadef del settembre 2023. Poche ore prima del Consiglio dei ministri, Giorgetti aveva ribadito la linea del, che non può prescindere dai danni collaterali causati dal Superbonus, che ha pompato il deficit 2023 al 7,2%, secondo le stime dell’Istat. “Noi vogliamo rispettare ...