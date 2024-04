Golf Calabrò batte tutti al circuito Mc Tour

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Un clima primaverile ha accompagnato iisti sui campi empolesi nel primo fine settimana di aprile. Sabato 6 alBellosguardo Vinci ha fatto tappa ilMc. Il fiorentino Andreaha vinto la gara con 73 colpi, due solamente oltre il par del percorso. In prima categoria Lorenzo Cavallini (37) ha staccato nettamente Roberto Brotini (33), in seconda Alberto Sciatti (38) ha superato Stefano Leonetti (36) mentre in terza Zeno Amerini (33) ha ottenuto il successo seguito da Ottavio Tolva (28). Premi speciali a Marco Giomi (32) e Roberta Rosselli (30), rispettivamente migliori senior e lady. Domenica a Montelupo Massimo Pancani ha vinto la gara Eucare Lenderm con 78 colpi. Molto combattute le categorie nette: in prima Tommaso Pettini (33) ha superato di misura Alessandro Ducceschi ...