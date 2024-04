Europee | Tajani | ringrazio Marina Berlusconi per endorsmenti a Fi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (askanews) – "per le parole Di sostegno: Dal primo giornoe Piersilvio non hanno mai neanche per un minuto abbandonato il sostegno al movimento che hanno definito la più importante creatura del padre". Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio, segretario di Forza Italia, commentando le Parole diche si è augurata non vincano gli euroscettici alle prossime elezioni. "Le sue parole ci incoraggiano e ci fanno piacere: apprezziamo la sua discrezione. Ci sostiene sottolineando anche la differenza dei ruoli. Lei è una grande imprenditrice, col fratello segue le orme del papà".