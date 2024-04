De Maggio | “Dia mai trattato dal Napoli | vi dico chi sarà il vice Osimhen Gira una bugia sullo scambio Simeone-Immobile”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 9 aprile 2024) Valter Defa chiarezza sulle voci di mercato riguardanti il: niente Dia, Cheddira possibile. E smentisce locon la Lazio. Ultimissime Calcio– Il direttore di Radio Kiss Kiss, Valter De, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” per fare chiarezza su alcune voci di mercato che riguardano il. Partendo dalla questione attaccanti, Deha smentito categoricamente un interessamento per Dia della Salernitana: “Dia al? Non è statodagli azzurri”. Il nuovoCheddira Piuttosto, ...