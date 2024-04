Colin Farrell protagonista di The Ballad of a Small Player, film diretto da Edward Berger - L'attore Colin Farrell sarà la star di The Ballad of a Small Player, un progetto che verrà prodotto da Netflix e diretto da Edward Berger.movieplayer

Colin Farrell mostra il fisico allenato sul set di A Big Bold Beautiful Journey con Margot Robbie - La serie è stata creata da Mark Protosevich, che è anche produttore esecutivo. Audrey Chon e Simon Kinberg producono esecutivamente per la Genre Films, che sigla così la sua seconda serie con Apple ...movieplayer