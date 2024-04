(Di martedì 9 aprile 2024) Ilè finalmente riuscito a spezzare la terribile scia ritrovando,la Reggiana (0-2), una vittoria che mancava da quasi tre mesi. "Siamo contenti di essere tornati al successo – commenta il centrocampista–. Era il risultato che cercavamo e volevamo da tanto tempo. Finalmente è arrivato. Il gol ci ha liberati mentalmente e abbiamo portato a casa una vittoria importante e pesante. I tre punti ritrovati ci consentiranno di vivere le restanti settimane in maniera più serena prima dell’epilogo del torneo. Adesso che abbiamo la testa più libera potremo essere più rischiare di più la giocata. Spero si riveda ildella prima parte del campionato. Il primo obiettivo è la salvezza. La partital’Ascoli. Con un altro ...

Cittadella, Branca:: "Contro i bianconeri sarà fondamentale" - Il Cittadella ritrova la vittoria dopo tre mesi, battendo la Reggiana 0-2. Branca commenta: "Il gol ci ha liberati mentalmente". Obiettivo: la salvezza.msn

TORNIAMO A VINCEREEE!!! - 1' | Tocca alla Reggiana in granata oggi e con pantaloncino blu, Cittadella in completo giallo, partiti al Mapei Stadium! 6' | Entrambe le squadre stanno cercando i rispettivi centravanti con lanci lu ...padovanews

Ascoli Calcio, sfida ad un Cittadella in ripresa dopo un inverno buio. Pandolfi top scorer con 8 gol - Ascoli Calcio, sfida ad un Cittadella in ripresa dopo un inverno buio. Pandolfi top scorer con 8 gol - picenotime.it - IT ...picenotime