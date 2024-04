Champions League | l’AI fa le sue previsioni fino al 2103 | Juventus campione nel 2047 e 2048 | c’è anche il Torino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Il ritorno alla vittoria del Mster United (difficile, vista l’attuale situazione in classifica dei Red Devils in ottica qualificazione) nel 2025, il Milan che torna a trionfare nel 2030 e tante altre sorprese: l’intelligenza artificiale fa le sueper i prossimi 80 anni di. I tifosi della, secondo, dovranno ancora attendere un po’, ma potranno poi festeggiare un back to back: campion el, mentre nel 2044 toccherà all’Inter ealla Roma nel 2036. E perché non citare la primadelnel 2052? AI (Artificial Intelligence) has predicted the nextwinners ...