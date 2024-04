Bologna | vasta operazione antidroga | arresti anche in Albania e Germania

(Di martedì 9 aprile 2024)del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di, coordinata dalla DDA di. Nel mirino un sodalizio albanese specializzato nella importazione di notevoli quantitativi di cocaina dalla. Sono tredici i provvedimenti restrittivi eseguiti e ventidue complessivamente le persone indagate Nel corso delle indagini è stato accertato che i corrieri smistavano su tutto il territorio nazionale, settimanalmente, svariati chili di cocaina a numerosi acquirenti, loro connazionali. L'organizzazione era, inoltre, in grado di rifornirsi di notevoli quantitativi di marjuana. Sono stati monitorati numerosi viaggi dei corrieri dallasino in Italia. Alcuni, con il coordinamento della Direzione ...

Bologna. vasta operazione antidroga della Polizia di Stato - Arresti eseguiti anche in Albania ed in Germania. È in corso di esecuzione una vasta operazione antidroga del Servizio Centrale Operativo ...reportweb.tv

Arrestato a Bologna l’uomo sospettato di tentato omicidio a Grottaglie - Un 55enne di Grottaglie, sospettato di avere accoltellato un uomo durante una discussione il giorno di Pasqua, è stato arrestato a Bologna dai Carabinieri in seguito a un'intensa attività investigativ ...trmtv

Lo spettacolo della bellezza va in scena a Cosmoprof Worldwide Bologna - La bellezza è uno spettacolo a cui assistiamo ogni giorno, e in occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna diventa un palcoscenico da vivere in prima persona: prodotti nuovi da scoprire, trattamenti da ...elle