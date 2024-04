Basket In Serie C CmC | rocambolesca sconfitta a Praro Parte bene poi crolla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Prato 93 Cm Carrara 54 PRATO: Municchi 3, Vignozzi, Bellandi 6, Bogani 8, Bonetti 6, Corsi 21, Guasti 11, Lanari 9, Biagi 20, Cavicchi 2, Dionisi 5, Angnoloni 2. All. Paoletti. CM CARRARA: Russo 12, Suriano 4, Sequani 7, Fiaschi 2, Mancini, Tedeschi 10, De Angeli, Cirillo 3, Pipolo 16, Nannetti, Torre (Toppetti n.e.). All. Bertieri. Arbitri: Dori di Laterina Pergine Valdarno e Labed di Firenze. Parziali: 21-23, 35-40, 71-46. CARRARA – Ritorno al passato per il Cmc che a Prato non replica il blitz di Altopascio e rimedia un’altra pesante(-39) nella gara valida per la terza giornata del girone di qualificazione dellaC regionale. Partita molto strana per i biancocelesti che reggono con autorevolezza per i primi 20 minuti eno di botto nella seconda. Vista la classifica, il Cmc è in ...