Allarme siccità in Colombia | a Bogotà l’acqua verrà razionata | i bacini idrici sono al livello minimo

(Di martedì 9 aprile 2024) A Bogotá parte il razionamento del. Da questo giovedì, 11 aprile, come annunciato dal sindaco Carlos Fernando Galán in una conferenza stampa, la capitalena e la sua area metropolitana saranno divise in nove zone che si alterneranno con interruzioni totali del servizio nell’arco delle 24 ore, per un periodo di tempo indefinito. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, iche rifornisconoal, anche per effetto di El Niño, fenomeno oceanico che causa un notevole riscaldamento delle acque superficiali a sud del Pacifico con importanti ripercussioni metereologiche. Le istituzioni che forniscono servizi socio-sanitari, come scuole, ospedali e case di cura, avranno serbatoi d’acqua che il Distretto ...