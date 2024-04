Allarme Gimbe | 2 mln di persone non si curano perché senza soldi

(Di martedì 9 aprile 2024) Costi eccessivi, lunghi tempi di attesa, difficoltà di accesso: sono alcuni dei motivi che hanno costretto oltre 4,1 milioni dia limitare le spese per esami o visite specialistiche Segui su affaritaliani.it

l’Autonomia differenziata farà collassare la sanità nel Sud Italia. l’allarme viene lanciato dalla Fondazione Gimbe , denunciando che il ddl Calderoli “potrebbe segnare un punto di non ritorno ... (lanotiziagiornale)

Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) - Il Ddl Calderoli sull' autonomia differenziata, approvato al Senato e ora in discussione alla Camera, potrebbe segnare un punto di non ritorno nell'equità ... (ilgiornaleditalia)

Nel 2022 4,2 milioni di famiglie, soprattutto al Sud, si sono viste costrette a limitare le spese per la salute e 1,9 milioni di persone hanno dovuto rinunciare alle cure mediche per indisponibilità ... (fanpage)

A rischio la salute di oltre 2,1 milioni di famiglie indigenti - Analisi della Fondazione Gimbe su dati Istat: nel 2022, 37 miliardi di spesa sanitari a carico delle famiglie. Oltre 1,9 milioni di persone hanno rinunciato a prestazioni sanitarie per ragioni economi ...redattoresociale

‘Mio figlio escluso dal viaggio d’istruzione: per la scuola la scelta è educativa, per me è Medioevo’ - "Ore 12,00 del 20 marzo sono convocato, insieme a mia moglie, nella scuola media di mio figlio...". La lettera ...ilfattoquotidiano

Allarme Gimbe: “2 milioni di persone non si curano”. Ecco i motivi - Aumenta la percentuale di persone che rinunciano a prestazioni sanitarie: lo evidenzia il nuovo rapporto Gimbe ...interris