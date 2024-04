Alla Casa delle Energie il monologo sulla storia della medicina di Silvia Bencivelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Arezzo, 9 aprile 2024 – Dopo il successo degli scorsi appuntamenti torna Arezzo Science Lab con il suo sesto spettacolo: ildi. Sabato 13 aprile alle 21in via Leone Leoni ad Arezzo, organizzato dall’Associazione Lab con la Direzione di Lorenzo e Gabriele Grazi.si è laureata ina Pisa e in seguito si è perfezionata in ComunicazionescienzaSissa di Trieste. Voce autorevolecomunicazionescienza in Italia, è unafirme di riferimento ...