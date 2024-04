Vasta operazione anticrimine anche in provincia di Latina | sequestra droga per 15 milioni di euro…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comandole di Perugia questa mattina; eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa su richiesta del G.I.P. del Tribunale di Perugia, nei confronti di 24 persone. Questi individui sono accusati, a vari titoli, di far parte di un’associazione per delinquere dedita al traffico, detenzione e spaccio di grandi quantità di stupefacenti, in particolare eroina. L’si è svolta non solo in Umbria manelle province di Caserta,, Arezzo, Lucca, Pisa, e Varese, col supporto di vari reparti dei Carabinieri, inclusa la componente aerea e le Aliquote Antiterrorismo di Primo Intervento di Perugia. Continuazione delle Indagini Precedenti Queste misure ...